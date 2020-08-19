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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı

VAN HABERLERİ  | 19.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ildeki valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde ilçede geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kapsamda kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yerinin denetlendiğini söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ildeki valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde ilçede geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kapsamda kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yerinin denetlendiğini söyledi. Korona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda esnafı ve vatandaşı bilgilendirdiklerini belirten Aslan, "Virüs maalesef etkisini sürdürüyor. Tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız virüs yokmuş gibi hareket etmesin. Özellikle kafeler, lokantalar, AVM’ler, işletmeler asla tedbiri elden bırakmamalı. Çünkü buralar insanların yoğun olarak bulunduğu yerler. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın yaptığı uyarıları dikkate alarak hareket edelim" dedi.
Kaymakam Aslan ayrıca genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 8 farklı ekibin de ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğünü ifade etti.

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