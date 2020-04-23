YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı

Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokak sokak dolaşarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefi Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokak sokak dolaşarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefi Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, süslenen araçlarla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutlayarak hediyeler verdi. 23 Nisan’a özel süslenen araç konvoyu ile birlikte mahalle aralarında dolaşarak ellerinde Türk bayrakları ile balkonlarında İstiklal Marşı okuyan çocukların bayramını megafonla kutlayan Kaymakam Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, onlara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.
Açıklamalarda bulunan Kaymakam Adem Can, korona virüs salgınından dolayı bu sene TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı buruk kutladıklarını belirterek, “Biz 100. yılda çocuklarımızın bayramını evlerinde ve sokaklarında kutlayarak heyecanlarına ortak olmak istiyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha da güzel ortamlarda coşkulu bir şekilde hem bayramlarımızı hem de meclisimizin yıldönümünü kutlamayı ümit ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor

Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Özalp'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönümü -Kurtuluş törenlerinde öğrenciler Türtçe ve Kürtçe şarkılar söyledi

Özalp'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönümü -Kurtuluş törenlerinde öğrenciler Türtçe ve Kürtçe şarkılar söyledi

İş adamlarından depremzedelere dayalı döşeli prefabrik ev

İş adamlarından depremzedelere dayalı döşeli prefabrik ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.