YURTHABER
  4. Kaymakam Yavuz başarılı sporculara karnelerini ve hediyelerini verdi

Kaymakam Yavuz başarılı sporculara karnelerini ve hediyelerini verdi

BİLECİK HABERLERİ  | 17.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye Halter Federasyonu ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında derece alan sporcuları makamında ağırladı, öğrencilerin karnelerini ve ödüllerini verdi.10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen 200 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında Bilecik ilimizde birincilik alan İlçemiz Atatürk Ortaokulu öğrencisi İrem Sökmez 64 kiloda Toplamda 92 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye Halter Federasyonu ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında derece alan sporcuları makamında ağırladı, öğrencilerin karnelerini ve ödüllerini verdi.
10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen 200 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Halter Şampiyonasında Bilecik ilimizde birincilik alan İlçemiz Atatürk Ortaokulu öğrencisi İrem Sökmez 64 kiloda Toplamda 92 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Yine Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi İrem Kapanca 42 kiloda Bilecik birincisi toplamda 64 kiloda ağılık kaldırarak Türkiye altıncısı oldu.
Kaymakam Yavuz, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Avrupa Halter Şampiyonasında üçüncü olan Milli Halterci Asya İpek’ e sporda başarılı olmak adına öğrencilere olan ilgisi emeği ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.
Halter şampiyonasında Osmaneli’ni temsil ederek ilçeye ve kendilerine yaşattığı gururdan dolayı İrem Sökmez ve İrem Kapanca ‘ya, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş Atatürk Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Ünlü ‘ye teşekkür eden Kaymakam Yavuz, aynı zamanda böyle bir evlat yetiştirdikleri için öğrencilerin aile fertlerine de teşekkür etti. Yavuz, ‘’Osmaneli’mizin böyle başarıları sporcuların çıkması sevindirici, onurlandırıcı ve gurur verici’’ ifade etti.
Kaymakam Yavuz, makamında ağırladığı spor dalında başarılı olan öğrencilere karnelerini ve hediyelerini taktim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Başkan Şahin, o sorulara cevap verdiBaşkan Şahin, o sorulara cevap verdi
Osmaneli’nde de öğrenciler yarı yıl tatiline girdiOsmaneli’nde de öğrenciler yarı yıl tatiline girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bilecik Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:30

Bilecik Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Tekin’in Dünya Engelliler Haftası mesajı

Başkan Tekin’in Dünya Engelliler Haftası mesajı

Bozüyük’te Yeni Dolmuş Güzergahları Hizmete Girdi

Bozüyük’te Yeni Dolmuş Güzergahları Hizmete Girdi

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.