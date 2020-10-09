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Kaymakam Yelek yapımı tamamlanan öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

BİTLİS HABERLERİ  | 09.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Pazartesi açılacak olan Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu yurt binasında incelemelerde bulundu.Kaymakam Yelek’e bilgi veren Okul Müdürü Orhan Gül, hummalı bir çalışma ile 416 öğrenci kapasiteli ve 104 odadan oluşan Hizan Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu yeni yurt binasında sona gelindiğini ifade etti.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Pazartesi açılacak olan Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu yurt binasında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yelek’e bilgi veren Okul Müdürü Orhan Gül, hummalı bir çalışma ile 416 öğrenci kapasiteli ve 104 odadan oluşan Hizan Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu yeni yurt binasında sona gelindiğini ifade etti. Hizan’da yapılan bu yatırımların ilçeyi eğitim-öğretim alanında daha da ileri götüreceğine inandığını belirten Kaymakam Yelek, “Modern bir şekilde yapılan yurt binamız 7 kattan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin daha sağlıklı eğitim görmeleri için yeni yurt binasında sona gelindi. Yeni açılacak olan yurtta öğrencilerimiz için kütüphane ve serbest alanlar mevcut. Önümüzdeki pazartesi hayırlısı ile yurt binası öğrencilerimizin hizmetinde olacak” dedi.
Kaymakam Yelek’in yurt binası incelemelerine İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile birlikte Yurt Müdürü Orhan Gül eşlik etti.

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