Kaymakam Yelek’ten gençlik merkezine ziyaret

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gençlik merkezi ve semt kütüphanesini ziyaret etti.

Gençlik merkezinde bulunan görsel sanatlar, akıl ve zekâ oyunları, oyun salonu atölyeleri ile kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, yetkililerden bilgi aldı. Hizan Kaymakamlığı olarak gençlik merkezine ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Kaymakam Yelek, “Gençlik merkezi, gençlerin hem sportif hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına katkı sağlayacak güvenli bir kurumumuz” dedi.

Gençlik merkezindeki ziyaretini tamamlayan Kaymakam Yelek, daha sonra semt kütüphanesine geçti. Kaymakam Yelek’e İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile Hizan Kültür Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz eşlik etti.

