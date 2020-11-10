YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaymakam Yelek’ten gençlik merkezine ziyaret

Kaymakam Yelek’ten gençlik merkezine ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 10.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gençlik merkezi ve semt kütüphanesini ziyaret etti.Gençlik merkezinde bulunan görsel sanatlar, akıl ve zekâ oyunları, oyun salonu atölyeleri ile kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, yetkililerden bilgi aldı.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gençlik merkezi ve semt kütüphanesini ziyaret etti.
Gençlik merkezinde bulunan görsel sanatlar, akıl ve zekâ oyunları, oyun salonu atölyeleri ile kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, yetkililerden bilgi aldı. Hizan Kaymakamlığı olarak gençlik merkezine ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Kaymakam Yelek, “Gençlik merkezi, gençlerin hem sportif hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına katkı sağlayacak güvenli bir kurumumuz” dedi.
Gençlik merkezindeki ziyaretini tamamlayan Kaymakam Yelek, daha sonra semt kütüphanesine geçti. Kaymakam Yelek’e İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile Hizan Kültür Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte yeni aşkı! İşte yeni aşkı!
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:01
İkindi
14:46
Akşam
17:10
Yatsı
18:29

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Rahvatatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.