YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi

Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 05.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Side antik kentte denetimlere katıldı.Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Side Selimiye Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Mustafa Şen, Manavgat Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim İşbilir ve diğer yetkililer ile birlikte, iş yerlerini denetleyen Kaymakam Yiğit, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmasını istedi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Side antik kentte denetimlere katıldı.
Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Side Selimiye Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Mustafa Şen, Manavgat Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim İşbilir ve diğer yetkililer ile birlikte, iş yerlerini denetleyen Kaymakam Yiğit, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmasını istedi. Kaymakam Yiğit, ziyaret esnasında bazı turistlerle İngilizce sohbet ederek, maskesi bulunmayan turistlere uyarıda bulundu.
Kaymakam Yiğit yaptığı açıklamada, ilçede ekiplerin gün boyu denetimler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Side antik kentte yaptığımız denetimlerde, genel anlamda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu gördük. İşyerlerinde kuralların uygulandığını görmek bizi mutlu ediyor. Denetimlerde salgın ile mücadelede riayet edilmesi gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatıyoruz. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir. Denetimlerimiz sürecek. ” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.