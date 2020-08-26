Kaymakam Yıldırım: “Bayram sonrası vakalar ciddi oranda arttı”

Samsun’un Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "Bayram sonrasında vatandaşlarımızın rehavete kapılması sonucunda vakalarda ciddi oranda bir artış yaşandı" dedi.

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım başkanlığında ‘Vatandaşla Buluşma Toplantısı’ İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fiziksel mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen ‘Vatandaşla Buluşma Toplantısı’nda mülki ve idari amirler de katıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşların dinlendiği toplantıda, dilekler ve talepler iletildi.

“Bayram sonrası vakalar arttı”

Toplantıda yaptığı konuşmasında Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, ilçe genelinde Kovid-19 vakalarının bayram öncesinde çok düşük seviyelerde olduğunu, bayram sonrasında vakaların yükselişe geçtiğini paylaştı. Kaymakam Yıldırım, “Bayram öncesinde ilçemizde Kovid-19 vakaları çok alt seviyelerdeydi. Günlük 1 vaka oluyordu. Bazı günler hiç vakaya rastlanmıyordu. Ancak bayram sonrasında vatandaşlarımızın rehavete kapılması sonucunda ciddi oranda bir artış yaşandı. Bayram günü bayramlaşmalar, tokalaşmalar, sarılmalar, kalabalık ortamda maskesiz bulunmak gibi durumlar bu sayının artmasında etken oldu” diye konuştu.