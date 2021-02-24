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Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

24.02.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe merkezinde esnafı hem ziyaret etti ve alınan korona virüs tedbirlerini denetledi.Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız beraberinde Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız ilçe merkezinde esnafı hem ziyaret etti ve alınan korona virüs tedbirlerini denetledi.
Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız beraberinde Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Semih Keleş ve Şoförler Odası Başkanı İhsan Pilaz ile birlikte ilçe merkezinde ki esnaf ve işyerlerini ziyaret etti. Kaymakam Yıldız, korona virüs salgının il genelinde ve ilçemiz de artışa geçtiğini belirterek, işyeri sahiplerini maske, sosyal mesafe ve sağlığa uygunluk konusunda uyarılarda bulunurken, genel anlamda işyeri sahiplerinin belirtilen kurallara uyduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti. Kaymakam süt ürünleri fabrikasını da ziyaret ederek, sağlık kurallarına uygunluk konusunda ki hassasiyetlerinden dolayı kutladı.

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

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