Kaymakam Yılmaz Eskişehir’den ayrıldı

Osmaniye Valiliği görevine atanan Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlenen uğurlama törenle Eskişehir’e veda etti.

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamlığında yaklaşık 2 yıldır görevde bulunan Dr. Erdinç Yılmaz, 10 Haziran Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Akdeniz Bölgesinde olan Osmaniye ilin valisi olarak atandı. Kaymakam Yılmaz ise, bugün düzenlenen ayrılma töreniyle Eskişehir’de uğurlandı. Tepebaşı Kaymakamlığı hizmet binasının önünde düzenlen törenle yolcu eden Yılmaz, Eskişehirlilere hizmet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duyduğu, Eskişehir’den güzel duygularla ayrıldığını ifade etti.

Osmaniye’nin yeni valisi Yılmaz, törende yapan kısa bir konuşmada, “Eskişehirli hemşehrilerine, hizmetlerimizde yükümü paylaşan görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına ve sevgili muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” herkesten haklarımı helal etmelerini isterim” dedi.

Düzenlenen törene, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Milletvekili Harun Karacan, sivil toplum kuruluş üyeleri ve kaymakamlığı çalışanları katıldı.

