YURTHABER
  4. Kaymakam Yılmaz vatandaş ve muhtarlarla buluştu

Kaymakam Yılmaz vatandaş ve muhtarlarla buluştu

HATAY HABERLERİ  | 10.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir" dedi.Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu,kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla ilçe merkezindeki Hançar Kıraathanesinde, vatandaşlar ve muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir.

Kaymakam Yılmaz vatandaş ve muhtarlarla buluştu

Hatay’ın Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir" dedi.
Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu,kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla ilçe merkezindeki Hançar Kıraathanesinde, vatandaşlar ve muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Eğitimden tarıma, ulaşımdan sağlığa ve mahallelerimizin sorunları ve taleplerin ele alındığı toplantıda, sorunların çözümünde toplantıların etkili olacaktır" dedi.
Kaymakam Yılmaz, sorunların çözümü için ilgili tüm kamu kurumlarının gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaymakam Yılmaz vatandaş ve muhtarlarla buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdüHastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü
Eryılmaz: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız"Eryılmaz: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Cabbar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Cabbar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Hatay Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:48
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Hatay Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Cem Eczanesi
Antakya
Menel Eczanesi
Antakya
Müzeyyen Eczanesi
Antakya
Sevim Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Öner Murt Eczanesi
Iskenderun
Songul Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

2 Çocuk Annesi Kadın, Köprülü Kavşaktan Atlayarak Intihar Etti

2 Çocuk Annesi Kadın, Köprülü Kavşaktan Atlayarak Intihar Etti

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.