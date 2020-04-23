YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kaymakam Yücel minik öğrencileri evlerinde ziyaret etti

Kaymakam Yücel minik öğrencileri evlerinde ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 22:49 | Son Güncelleme

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti.Kaymakam Yücel, beraberinde Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte Kuşadası İlkokulu ve N.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Yücel, beraberinde Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte Kuşadası İlkokulu ve N. Metin Akar Ortaokulu öğrencileri Yağmur ve Çağla Çolak ile bugün doğum günü olan Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji 6.sınıf öğrencisi Alkan İnce’yi ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Bu arada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kapsamında Kuşadası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Kara ile temsili görev değişimini digital ekran üzerinden gerçekleştirdi. Temsili olarak Kaymakamlık görevini üstlenen minik Yiğit Ali Kara, düşüncelerini Kaymakam Yücel ile paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Aydın Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da sesiz kutlama

Aydın’da sesiz kutlama

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.