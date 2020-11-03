Kaymakam Yücel okulları denetledi

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, iki gün eğitime ara verilen Kuşadası’nda okulları denetledi.

Bilindiği gibi, Cuma günü meydana gelen depremin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla Kuşadası’ndaki okullarda Pazartesi ve Salı günü eğitime ara verilmişti. Daha önce uzmanlarla diğer okullarla inceleme yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, bugün de Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte 7 Eylül İlkokulu ile Kuşadası Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yücel, hem deprem konusunda hem de maske, mesafe ve temizlik konularında alınan tedbirleri yerinde gördü.

