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  4. Kaymakam Yüksel, vatandaşlara sağlıklı yaşam için kan bağışı çağrısında bulundu

Kaymakam Yüksel, vatandaşlara sağlıklı yaşam için kan bağışı çağrısında bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla bağış bulundu.Kızılay’ın üç ayda bir kan bağışı aracını gönderdiği Bismil ilçesinde Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, kan bağışına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla bağış bulundu.
Kızılay’ın üç ayda bir kan bağışı aracını gönderdiği Bismil ilçesinde Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, kan bağışına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan Kaymakam Yüksel, Kızılay kan bağışı aracı, üç ayda bir ilçeye gelerek kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız buraya gelerek kan bağışı desteğinde bulunmakta olduklarını söyledi. Kaymakam Yüksel, “Yine bu kapsamda bu hafta içerisinde beş gün içinde ilçemizde olacaklar. Kan bağışı bir görevdir biz bunu sadece bir gönüllük esasına dayandırıyoruz ama yarın öbür gün bizimde ihtiyacımızı ola bileceğini düşünerek bunun bir görev ve sorumluluk bilmemiz gerekiyor. O anlamda bende bütün Bismilli hemşehrilerimizi benim gibi kan bağışında bulunmaları üzere Kızılay aracımıza gelerek sağlıklı yaşam için, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaları için kan bağışında bulunmalarına davet ediyorum” dedi.

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