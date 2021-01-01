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Kaymakam Yurt’tan yılbaşı denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.01.2021 13:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Kaymakam Arslan Yurt yılbaşı gecesi denetimi yaptı.Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Abdurrahman Yunus Ayçin, İlçe Jandarma Komutanlığı Jand.Kıd.Bçvş.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Kaymakam Arslan Yurt yılbaşı gecesi denetimi yaptı.
Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Abdurrahman Yunus Ayçin, İlçe Jandarma Komutanlığı Jand.Kıd.Bçvş. Hulisi Uçal ile birlikte 2021 yılının ilk dakikalarında ; İlçe Merkezi Polis noktaları, Sarıköy Mahallesi Jandarma kontrol noktalarındaki güvenlik görevlilerini ve Gönen Devlet Hastanesi acil servisindeki sağlık çalışanlarını denetledi ve yeni yıllarını kutladı.
Kaymakam Arslan Yurt; "Alınan kovid-19 tedbirlere uyumlu olarak Gönen ilçesi olarak sakin bir şekilde yeni yıla girdik. Güvenlik birimlerimiz, sağlık birimlerimiz her zaman olduğu gibi görevlerinin başındalar. Memleketimizdeki huzur, güven ortamının 2021 yılı içinde artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

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