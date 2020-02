Kaymakam Zaman: "Ülkemizin canı, trafik kazalarında çok yandı"

Samsun’un Alaçam ilçesinde Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında “Otobüs Kazalarının Önlenmesi” konulu toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, ciddi boyutlarda can ve mal kaybına yol açan otobüs kazalarının önlenmesi ve konu hakkında toplumsal farkındalığın artırılması yanında, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında “Otobüs Kazalarının Önlenmesi” başlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Zaman, "Türkiye genelinde 81 ilde farkındalık oluşturmak amacıyla, kara yollarındaki güvenlik tedbirleriyle alakalı önemli bir toplantıda bir aradayız. Ülkemizin canı, trafik kazaları sonucunda çok yanmıştır. Son dönemlerde trafik kazalarında her ne kadar sayısal olarak azalmalar olsa da yine de ciddi manada canımızı yakan vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Alınan tüm tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen, trafik kazalarının birçoğunun sürücü ihmallerinden ve trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanmakta" dedi.

Kaymakam Zaman, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumu gerektirdiği şartlara uygun hızla seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, mevzuatın ön gördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, firmaların sıs sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, sürücü seçiminde titiz davranılması, firmalarca sefer öncesinde ve haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme/indirmenin yapılmaması, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadın yapılması gibi konulara dikkat çekti.

Otobüs seyahatlerinde, yolcuların canlarını sürücülere emanet ettiğine işaret eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, “Bu yüzden otobüs firmalarımız başta olmak üzere, hep birlikte, eğitimle, denetimle ve önlemlerle kazaları en aza indirmek için gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle burada yapmış olduğumuz toplantının, toplumumuzda oluşturacağı farkındalık açısından çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Toplantı, Alaçam İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar" konulu sunumla devam etti.

Toplantıya kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, otobüs firmalarının sahipleri katıldı.