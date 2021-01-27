Kaymakam Zaman’dan kırsal mahallede halk toplantısı

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kızlan Mahallesi’nde halk toplantısı yaparak mahalle halkının dert ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve bin 650 rakımlı Kızlan Mahallesi’nde halk toplantısı yapan Kaymakam Zaman, "Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında yaşanan olumsuzlukları bize mutlaka iletiniz. Kıyıda köşede kalıp da devletimizin ulaşamadığı kimse kalmamalı. Herkese ulaşmak için bu toplantılarımızı her zaman sürdüreceğiz. Bizler sizlere hizmet getirme noktasında havaların yağmur, kar, fırtına da olsa mahalle halkımızla bir araya geleceğiz ve sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız. Halkımızın isteği bizler için emir sayılır. Doğru bir şekilde iletilmesi dahilinde çözülemeyecek bir sorun yoktur. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız. Toplumun yaşadığı her yerde muhakkak ki sorunlar olabilir. Bizler de bu sorunları çözmek için buradayız" dedi.

Kaymakam Zaman, İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, vakıf yetkilisi Metin Erturan, Mahalle Muhtarı Satılmış Büyüktanrıverdi ile birlikte Kızman Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kızlan Mahallesi’nde bulunan esnafları da gezerek hal ve hatırlarını soran Kaymakam Zaman, çocuklarla da sohbet ederek tatil boyunca bol bol kitap okumalarını tavsiyelerde bulunarak kitap ve hediye verdi. 7 haneyi ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerine dinledi. Daha sonra engelli Ramazan Duman ve Sadık Eren’i evlerinde ziyaret ederek vakıf bünyesinde ihtiyaçlarının karşılanacağı bilgisini verdi.

