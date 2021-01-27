YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kaymakam Zaman’dan kırsal mahallede halk toplantısı

Kaymakam Zaman’dan kırsal mahallede halk toplantısı

27.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kızlan Mahallesi’nde halk toplantısı yaparak mahalle halkının dert ve sıkıntılarını yerinde dinledi.Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve bin 650 rakımlı Kızlan Mahallesi’nde halk toplantısı yapan Kaymakam Zaman, "Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında yaşanan olumsuzlukları bize mutlaka iletiniz.

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kızlan Mahallesi’nde halk toplantısı yaparak mahalle halkının dert ve sıkıntılarını yerinde dinledi.
Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve bin 650 rakımlı Kızlan Mahallesi’nde halk toplantısı yapan Kaymakam Zaman, "Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında yaşanan olumsuzlukları bize mutlaka iletiniz. Kıyıda köşede kalıp da devletimizin ulaşamadığı kimse kalmamalı. Herkese ulaşmak için bu toplantılarımızı her zaman sürdüreceğiz. Bizler sizlere hizmet getirme noktasında havaların yağmur, kar, fırtına da olsa mahalle halkımızla bir araya geleceğiz ve sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayız. Halkımızın isteği bizler için emir sayılır. Doğru bir şekilde iletilmesi dahilinde çözülemeyecek bir sorun yoktur. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız. Toplumun yaşadığı her yerde muhakkak ki sorunlar olabilir. Bizler de bu sorunları çözmek için buradayız" dedi.
Kaymakam Zaman, İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, vakıf yetkilisi Metin Erturan, Mahalle Muhtarı Satılmış Büyüktanrıverdi ile birlikte Kızman Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Kızlan Mahallesi’nde bulunan esnafları da gezerek hal ve hatırlarını soran Kaymakam Zaman, çocuklarla da sohbet ederek tatil boyunca bol bol kitap okumalarını tavsiyelerde bulunarak kitap ve hediye verdi. 7 haneyi ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerine dinledi. Daha sonra engelli Ramazan Duman ve Sadık Eren’i evlerinde ziyaret ederek vakıf bünyesinde ihtiyaçlarının karşılanacağı bilgisini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:44
Öğle
12:52
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Başkan Demirtaş: “Güzel bir İlkadım’ı inşa etmeye devam edeceğiz”

Başkan Demirtaş: “Güzel bir İlkadım’ı inşa etmeye devam edeceğiz”

Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Vergi borçları yapılandırılmasında son günler

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Başkan Özdemir: “İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık"

Başkan Özdemir: “İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık"

Kayak merkezi otelleri için yeni korona kısıtlamaları

Kayak merkezi otelleri için yeni korona kısıtlamaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.