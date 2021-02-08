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Kaymakam Zaman’dan üniversite öğrencisine destek

08.02.2021 19:17 | Son Güncelleme:
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Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinlemek ve incelemek maksadıyla, beraberindeki heyet ile kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.Mahalle Muhtarı Dursun Aydoğdu ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Zaman, Mahalle Muhtarı Dursun Aydoğdu’dan mahallenin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.Mahallelerinde sekiz çocuklu Büyükbal ailesinin sorunlarını dile getiren Muhtar Dursun Aydoğdu, Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü 1 sınıf öğrencisi Şerife Kaba’nın ihtiyaçlarını aktararak gerekli yardımın yapılmasını talep etti.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinlemek ve incelemek maksadıyla, beraberindeki heyet ile kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
Mahalle Muhtarı Dursun Aydoğdu ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Zaman, Mahalle Muhtarı Dursun Aydoğdu’dan mahallenin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.
Mahallelerinde sekiz çocuklu Büyükbal ailesinin sorunlarını dile getiren Muhtar Dursun Aydoğdu, Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü 1 sınıf öğrencisi Şerife Kaba’nın ihtiyaçlarını aktararak gerekli yardımın yapılmasını talep etti. Kaymakam Zaman üniversite öğrencisi Şerife Kaba’ya ihtiyaçlarının giderilmesi için Vakıf aracılığı ile gerekli yardımın yapılacağını söyledi.
Yoğunpelit Mahallesi’nde hane sakinlerinin dert ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Zaman, “Burada mahalle halkının sorunları ve çözümü yönünde fikir alışverişinde bulunduk, Biz devlet olarak kanunlar çerçevesinde halkımızın sorunlarını yerinde görüp, onlardan aldığımız önerileri de değerlendirerek meselelerin çözümüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bazen bizim yetkimizde bazen de yetkimiz dışında olabiliyor. Ama neticede halkımızın refahı ve sorunsuzca yaşam sürdürmeleri için varız” şeklinde konuştu.
İlçe Kaymakamı Fikret Zaman’a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem eşlik etti.

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