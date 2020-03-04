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Kaymakam Zengince öğrencilerle buluştu

KARS HABERLERİ  | 04.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kaymakam Enver Hakan Zengince, liseli öğrencilerle bir araya geldi.Kars’ın Digor İlçesi Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerle buluştu.İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir süre sohbet eden Zengince bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, liseli öğrencilerle bir araya geldi.
Kars’ın Digor İlçesi Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerle buluştu.
İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir süre sohbet eden Zengince bir süre öğrencilerle sohbet etti. Zengince, öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsetti. Kaymakamlık mesleği hakkında da öğrencilere bilgi veren Kaymakam Enver Hakan Zengince, öğrencilerden üniversite okuyacakları bölüm seçiminde faydalı olacakları bölümleri tercih etmeleri uyarısında da bulundu.
Daha sonra öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Zengince, öğrencilere kitap hediye ettikten sonra İmam Hatip Lisesi’nden ayrıldı.

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