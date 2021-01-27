Kaymakam Zeybek, okul müdürleri ile bir araya geldi

Aydın’ın Söke ilçesinde İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ilçedeki okul müdürleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda bir araya geldi. Kaymakam Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’dan ilçedeki okullar ve anaokulları ile ilgili brifing aldı.

Okulların son durumu ve ilçedeki eğitim seviyesi hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yapıcı, son yıllarda gelinen noktayı ve başarı seviyesini anlattı. Daha sonra ilçedeki özel eğitim okulları ve ana okulu müdürlerinden okulları ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili brifing alan alan Kaymakam Soner Zeybek, bundan sonra her hafta okul müdürlerinden okulları ile bilgi alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

Kaymakam Zeybek, bütün okul müdürlerinin daha özverili çalışmaları gerektiğini belirterek, "Okul müdürleri her türlü iş ve işlemi daha benimseyerek çalışırsa bütün sorunlar çözülür. Söke’de eğitimi takdire şayan hale getirmek için hep birlikte canla başla çalışmalıyız" dedi.

