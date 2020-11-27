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Kaymakamdan ilçe halkına teşekkür

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinde de tüm yurtta olduğu gibi KOVİD-19 virüsüne karşı denetimler sıklaştırıldı.

Manyas ilçesinde de tüm yurtta olduğu gibi KOVİD-19 virüsüne karşı denetimler sıklaştırıldı. Kaymakam Kaya alınan önlemlere uyan Manyaslı vatandaşlara teşekkür etti.
Son günlerde artan KOVİD-19 virüsüne karşın İçişleri Bakanlığınca tüm yurtta önlemler konusunda denetimler sıklaştırıldı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, Karakol Amiri Sefer Yalçın ile güvenlik personel, katıldı. Özellikle lokanta, pastane, gıda satışı yapılan yerler denetlenirken, kırsal mahallelerde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda cadde ve meydanlarda ki vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, Dünya genelinde ve ülkemizde yaygınlaşan Korona virüs salgınına karşı topyekün mücadelenin şart olduğunu, il dışından gelen vatandaşlarla temastan kaçınılmasını, toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmalarını istediler. Kaymakam Muhammed Kaya "İlçemiz kurallara genel anlamda uyuyor, ben duyarlılık gösteren tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Bu tür denetimlerimizi de sürdürmeye aralıksız devam edeceğiz" dedi.

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