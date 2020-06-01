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Kaymakamdan kahvehanelere ve lokantalara denetleme

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 13:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle kapatılan kahvehaneler ve lokantalar yeniden kapılarını açtıkları gün Selendi Kaymakamı Can Atak tarafından denetimden geçirildi.Selendi’de geçici süre kapandıktan sonra yeniden faaliyetlere başlayan kahvehaneler ve lokantalar İlçe Kaymakamı Can Atak tarafından denetlemeden geçiriliyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle kapatılan kahvehaneler ve lokantalar yeniden kapılarını açtıkları gün Selendi Kaymakamı Can Atak tarafından denetimden geçirildi.
Selendi’de geçici süre kapandıktan sonra yeniden faaliyetlere başlayan kahvehaneler ve lokantalar İlçe Kaymakamı Can Atak tarafından denetlemeden geçiriliyor. 1 Haziran 2020 günü Pazartesi sabah uzun bir aradan sonra tekrar kapıları açılan kahvehaneler ve lokantaları denetleyen Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak, iş yeri sahiplerine maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Kaymakam Atak, iş yeri sahiplerine hayırlı işler dilerken, kurallara uymaları gerektiğine vurgu yaptı. Kaymakam Atak, oturma mesafeleri konusunda vatandaşları da uyararak, "Kurallara uyarsak bir daha iş yerlerimiz kapanmaz. Aksi halde tekrar kapanmak zorunda kalır. Onun için kurallara uyalım, maske takalım, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edelim." dedi.
İş yeri sahiplerini de uyaran Kaymakam Atak şunları söyledi: "Kurallara dikkat edelim, maske takalım, kolonya ve dezenfektan mutlaka bulunduralım. Saat 22.00’da iş yerlerimizi kapatalım. Oyun oynatmayalım. Bunlara dikkat edersek ileri günlerde daha iyi bir ortamda oturup konuşup sohbetlerimiz yapabiliriz."
Kaymakam Can Atak’ın denetimine İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel de eşlik etti.

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