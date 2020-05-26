YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti

Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti

KARABÜK HABERLERİ  | 26.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçenin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile birlikte Ramazan Bayramı’nda da mesaiye devam eden kamu personeli ile güvenlik güçlerini ziyaret eden Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Gurubu yetkililerinden vatandaşlardan gelen talepler ve başvurular hakkında bilgi alarak bayramlarını kutladı.İlçe merkezi ve değişik bölgelerde oluşturulan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görevli emniyet personeli, jandarma personeli ile sağlık personellerinin bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Ürkmezer, "Bayram süresince ve sokağa çıkma yasağının olduğu günden itibaren mesai mevhumu olmadan görevlerinin başında olan tüm kamu görevlilerinin, başarılı, gayretli ve dikkatli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçenin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.
İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile birlikte Ramazan Bayramı’nda da mesaiye devam eden kamu personeli ile güvenlik güçlerini ziyaret eden Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Gurubu yetkililerinden vatandaşlardan gelen talepler ve başvurular hakkında bilgi alarak bayramlarını kutladı.
İlçe merkezi ve değişik bölgelerde oluşturulan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görevli emniyet personeli, jandarma personeli ile sağlık personellerinin bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Ürkmezer, "Bayram süresince ve sokağa çıkma yasağının olduğu günden itibaren mesai mevhumu olmadan görevlerinin başında olan tüm kamu görevlilerinin, başarılı, gayretli ve dikkatli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi ve sizleri korusun, ailelerinizle beraber hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kaymakamdan kamu görevlilerini ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 62 yaşında ama... Son paylaşımı olay yarattı! 62 yaşında ama... Son paylaşımı olay yarattı!
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:18
Yatsı
22:03

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Bulut Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karabük'te balkonda spor etkinliği

Karabük'te balkonda spor etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı

Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı

Karabük’te KÖYDES toplantısı yapıldı

Karabük’te KÖYDES toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.