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Kaymakamdan korona virüs denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:11 | Son Güncelleme

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde korona virüs denetimi yapıldı.

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde korona virüs denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen ekiplere eşlik ederek denetimlere katıldı.
Alaşehir Kaymakamlığı tarafından kurulan denetim ekiplerinde Alaşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden görevliler bulundu. Kurulan ekip ilçe genelinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmasını kontrol edecek ve denetimler düzenli olarak devam edecek.
Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, kapalı pazar yeri, market, fırın gibi iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş merkezi ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, kontrol edildi. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri, toplu taşıma araçları ve taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile vatandaşların park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere uyup uymadığı da denetlendi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Denetimler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra de düzenli olarak yapılacaktır. Vatandaşımızı virüs tehdidinden korumak için alınması gereken tüm önlemleri alacağız. Ancak, biz hangi tedbiri alırsak alalım, vatandaşlarımız kurallara uymadığı sürece tedbirlerin etkisi sınırlı olacaktır. Virüse karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. Kurallara uyduğumuz takdirde virüsle mücadelemizi en kısa sürede kazanacağımıza hiç şüphem yok.” dedi.

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