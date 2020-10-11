Kaymakamdan örnek davranış

Iğdır Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş, yaralı olan köpeklerin tedavi altına alınması için talimat verdi.

Iğdır’ın Aralık İlçesinde araba çarpan 2 köpeğin yaralı olduğunu gören Iğdır Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş, yaralı olan köpeklerin tedavi altına alınması için talimat verdi. Köpeklerin alınması için Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler iki köpeği alarak tedavi altına aldı. Köpeklerin bakım ve beslenmesi de yapıldıktan sonra köpekler Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

