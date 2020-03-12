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Kaymakamdan sigara denetimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.03.2020 09:55 | Son Güncelleme

Dumansız hava sahası uygulaması kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontroller yapıldı.Muratlı Kaymakamı Dr.

Dumansız hava sahası uygulaması kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontroller yapıldı.
Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve beraberindeki ekip, Muratlı çarşı esnafını gezdi. 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında Muratlı’da dumansız hava sahası denetimlerinin güçlendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Halkın yoğun olarak kullandığı alışveriş alanları, kafe ve kafeteryalar, restoranlar, kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarında yapılan dumansız hava sahası denetimlerine Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak’ın yanı sıra; İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cahit Karacı, Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk ile görevli personel katıldı.
Kaymakam Demirayak vatandaşlarla sohbet ederek; sigarayı bırakmaları konusunda teşvik edici söylemlerde bulundu ve sigara içilmeyen, içilmesine izin verilmeyen işletme sahiplerine de teşekkür etti. Dumansız hava sahasına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Dumansız hava sahası ihlaline karşı işletmelere görünür bir yere asılmak suretiyle birer adet ‘Sigara İçilmez’ uyarı afişi verildi.

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