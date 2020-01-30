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Kaymakamdan yaralı köpeğe şefkat eli

VAN HABERLERİ  | 30.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, aracıyla seyir halindeyken başka bir aracın çarptığı yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak şefkat elini uzattı.İlçeye bağlı Sahilkent Mahallesi Atakan Çelik Kültür Merkezindeki incelemelerini tamamladıktan sonra makam aracıyla çarşı merkezine doğru seyir halinde olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Sanayi Sitesi civarına geldiğinde Ağrı-Van karayolunda hareket halinde olan başka bir aracın sokak köpeğine çarptığını gördü.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, aracıyla seyir halindeyken başka bir aracın çarptığı yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak şefkat elini uzattı.
İlçeye bağlı Sahilkent Mahallesi Atakan Çelik Kültür Merkezindeki incelemelerini tamamladıktan sonra makam aracıyla çarşı merkezine doğru seyir halinde olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Sanayi Sitesi civarına geldiğinde Ağrı-Van karayolunda hareket halinde olan başka bir aracın sokak köpeğine çarptığını gördü. Hemen aracını durduran Mehmetbeyoğlu, çarpma sonucu yaralanan köpeğe müdahalede bulunarak şefkat gösterdi. Ardından, olay yerine çağrılan belediye görevlileri tarafından yol kenarındaki yaralı köpeğe ağrı kesici iğne vurulduktan sonra tedavisi için araçla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
Bu arada, olayın etkisiyle kaza yerinde şoka giren ve aracında maddi hasar oluşan otomobil sürücüsünü de sakinleştiren Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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