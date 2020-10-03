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Kaymakamdan Yeşil Çevre’ye tam not

BURSA HABERLERİ  | 03.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ı ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Yapılan ziyarette, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ dan çalışmaları ve yürüttükleri projeler hakkında bilgiler alan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye’nin üretim başkenti Bursa’nın dünyaca ünlü ovasının korunması adına önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ı ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Yapılan ziyarette, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ dan çalışmaları ve yürüttükleri projeler hakkında bilgiler alan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Türkiye’nin üretim başkenti Bursa’nın dünyaca ünlü ovasının korunması adına önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceğe sağlam adımlarla yürümesinin yolunun üretimden geçtiğinin altını çizen Naif Yavuz, üretim yaparken bir yandan da çevreyi korumanın gelecek nesillere daha sağlıklı şehirler bırakmak açısından önemine vurgu yaparak, Yeşil Çevre’nin üstlendiği bu önemli misyonda her zaman destekçisi olmaya hazır olduklarını söyledi.
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ise kooperatifin kuruluş amacının, Bursa tarihinin ve doğal güzelliklerinin korunmasının yanı sıra, yıllardır ülke ekonomisine verdikleri katkı ile lokomotif görevi üstlenen sanayicisiyle Türkiye’nin güzide şehirlerinden olan Bursa ovasını gelecek nesillere temiz bırakmak olduğunu kaydetti. Bölgelerinin ve Bursa’nın doğasını korumak, üretime temiz çözümler bulmak adına yeni proje ve işbirliklerine her zaman açık olduklarını ifade eden Aydın, ‘Temiz Bursa, Temiz bir Türkiye’dir sloganı ile temiz bir Bursa için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

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