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Kaymakamın şoförü korona virüse yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Denizli’de, Çal İlçe Kaymakamının şoförünün korona virüse yakalandı.

Denizli’de, Çal İlçe Kaymakamının şoförünün korona virüse yakalandı. Şoför karantinaya alınırken, Kaymakamın testi ise negatif çıktı.
Çal İlçe Kaymakamı Selin Sarı’nın makam şoförlüğünü yapan S.D., korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test pozitif çıktı. S.D., evde aile ile birlikte karantinaya alınırken Kaymakam Sarı’nın ise yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Kaymakamlıkta ise görevli personele korona virüs testi uygulanacağı belirtilirken kurumda görevli personele karantina uygulaması ise Kaymakam Sarı’nın kararı doğrultusunda alınabileceği öğrenildi. S.D.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu evde tedavi uygulandığı belirtildi.

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