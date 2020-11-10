YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kaymakamlık, Söke’nin 10 aylık uyuşturucu bilançosunu açıkladı

Kaymakamlık, Söke’nin 10 aylık uyuşturucu bilançosunu açıkladı

AYDIN HABERLERİ  | 10.11.2020 19:55 | Son Güncelleme

Söke İlçe Kaymakamlığı yayınladığı basın bülteni ile 2020 yılı ilk ayında uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan mücadele çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 10 aylık çalışmalar kapsamında; 421 gram metamfetamin maddesi, 36 Adet (Estacy) hap, 8 Bin 716 gram esrar maddesi, Bin 382 gram Bonzai maddesi, 17 gram skunk maddesi, 522 kök Kenevir Bitkisi, 365 gram Kenevir Tohumu, 1 gram Eroin, 90 gram Kokain, 10 Adet tabanca ve 118 adet tabanca fişeği ele geçirildiği açıklandı.Yapılan açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamındaki çalışmalar kapsamında; 532 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 52 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaymakamlık, Söke’nin 10 aylık uyuşturucu bilançosunu açıkladı

Söke İlçe Kaymakamlığı yayınladığı basın bülteni ile 2020 yılı ilk ayında uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan mücadele çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 10 aylık çalışmalar kapsamında; 421 gram metamfetamin maddesi, 36 Adet (Estacy) hap, 8 Bin 716 gram esrar maddesi, Bin 382 gram Bonzai maddesi, 17 gram skunk maddesi, 522 kök Kenevir Bitkisi, 365 gram Kenevir Tohumu, 1 gram Eroin, 90 gram Kokain, 10 Adet tabanca ve 118 adet tabanca fişeği ele geçirildiği açıklandı.
Yapılan açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamındaki çalışmalar kapsamında; 532 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 52 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Bu şahıslardan 33’ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilirken; uyuşturucu suçlarından aranması olan 87 şahısın da yakalanarak cezaevine teslim edildiği açıklandı.
Söke İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “Narkotik Suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun, son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

Kaymakamlık, Söke’nin 10 aylık uyuşturucu bilançosunu açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
12:58
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Şifa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.