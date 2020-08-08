Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa ulaşmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak ve sorunlarının daha hızlı çözülmesi amacı ile whatsapp mesaj hattı kuruldu. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı’ konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Whatsapp mesaj uygulaması ile vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak, yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla whatsapp mesaj hattı kuruldu. Whatsapp mesaj hattı ile vatandaşlarla iletişimi daha da kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın "Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı" konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız da vatandaşlarımızın herhangi bir kamu kuruluşuna adımını attığında taleplerinin çözülmesinin yanında kamuya ulaşamayan vatandaşımızın kalmaması amacıyla teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak birçok hizmetler sunuyor” dedi.