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Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocukları unutmadı.

Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocukları unutmadı. Kaymakam Yurt beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı TemeL Kılıç ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Afaruz ve Mehmet Ahmet Genç İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşegül Özel’i evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklarımızın coşkusuna ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilerimiz tarafından 23 Nisan temalı şiirler okundu. Ziyaret edilen çocuklara hediyeler vererek onların nezdinde tüm çocukların bayramını kutlayan Kaymakam Yurt, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor durumun, alınan önlemlere riayet edilmesi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde atlatılacağını, bu sayede okulların açılması da dahil olmak üzere hayatın normale döneceğini ifade etti.

Kaymakan Yurt, çocukları evlerinde ziyaret etti

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