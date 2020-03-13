YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KAYMEK A.Ş.’den Başkan Büyükkılıç’a Tıp Bayramı ziyareti

KAYMEK A.Ş.’den Başkan Büyükkılıç’a Tıp Bayramı ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

KAYMEK A.Ş.

KAYMEK A.Ş. yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK A.Ş. Yöneticileri Nöroloji Uzmanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan çalışma arkadaşlarına düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Başkan Büyükkılıç’a Ebru Sanatı’ndan yapılmış bir tablo hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.