ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir tamirhanede tırın yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, Ayhan Yılmaz (45), Atilla Hıdır (66) ve Adnan Karaibrahimoğlu (62) yaralandı.

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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