YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

30.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir tamirhanede tırın yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, Ayhan Yılmaz (45), Atilla Hıdır (66) ve Adnan Karaibrahimoğlu (62) yaralandı.

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındıArtvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldıBaşkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:01
Öğle
12:08
İkindi
15:26
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.