Kaynakları halkın hizmetine sunan Vali Mustafa Yaman, çalışmalarıyla takdir topladı

MARDİN (AA) - Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 4 yıllık görev süresince gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla vatandaşın gönlünü fethetti.

Terör saldırıların yoğun yaşandığı 2016 yılında Mardin Valiliğine atanan Yaman, dönemin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi.

Hem valilik hem de belediyenin kaynaklarını halkının hizmetine sunan Yaman, başta engelliler olmak üzere kadın, genç ve çocuklar için hazırladığı sosyal projeler ve kurduğu sıcak diyaloglarla halkın sevgisini kazandı.

Farklı etnik grupların tarih boyunca bir arada yaşadığı, medeniyetler şehri Mardin'in özlemle beklediği belediye hizmetleriyle buluşması için hummalı çalışmalar gerçekleştiren Yaman, altyapıdan üstyapıya kadar projeleri bir bir uygulayarak şehrin çehresini değiştirdi.