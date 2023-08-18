Kaynanalar'ın Dödü'süydü! Usta oyuncu Defne Yalnız'ın son halini görenler tanıyamadı! "Ah zalim yıllar"

Defne Yalnız, 1974 yılında başlayan Kaynanalar dizisinde evin hizmetçisi Döndü'yü canlandırıyordu. En sevilen karakterlerden biri olan Yalnız, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Yıllar sonra görüntülenen usta oyuncu değişimiyle herkesi şaşırttı.

1974 yılında başlayıp 2004 yılına kadar devam eden Kaynanalar dizisi 14 sezon devam etti.

Toplamda 314 bölüm süren Kaynanalar, dönemin en sevilen yapımlarından biriydi.

Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen ve Kayserili bir ailenin yaşantısını komedi tarzında ele alan dizide Döndü karakterine Defne Yalnız hayat verdi.

2004 yılında dizinin bitmesinin ardından ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Yalnız, yıllar sonra ortaya çıktı.

"DÖNDÜ DE DİRENEMEMİŞ"

Oldukça değiştiği ve yaşlandığı görülen usta oyuncunun son haline kullanıcılardan 'Defne Hanım her yaşta güzelsiniz', 'Ah zalim yıllar', 'Ah be Döndü'm sana ne olmuş', 'Dödü de direnememiş' gibi yorumlar geldi.

9 Ağustos 1948 doğumlu olan Defne Yalnız aslen Malatyalıdır. Ankara Devlet Tiyatrosu mezunu olan usta oyuncu, 1977 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda sahnelere çıkmaya başladı.

Emel Sayın, Neşe Karaböcek, Sezen Aksu gibi ünlülerin taklitlerini yaptı.

1985 yılında eşi Mete Sezer ile birlikte "Bir Avuç Tiyatro" adlı grubu kurdu. 1998 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevinde bulundu.





