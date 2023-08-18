MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaynanalar'ın Dödü'süydü! Usta oyuncu Defne Yalnız'ın son halini görenler tanıyamadı! "Ah zalim yıllar"

Kaynanalar'ın Dödü'süydü! Usta oyuncu Defne Yalnız'ın son halini görenler tanıyamadı! "Ah zalim yıllar"

18.08.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından olan Kaynanalar'da Döndü karakterine hayat veren Defne Yalnız yıllar sonra ortaya çıktı. Dizideki sevecen tavırlarıyla gönüllerde yer edinen usta oyuncunun son halini görenler tanıyamadı. Oldukça değiştiği gözlenen usta oyuncuya ' Ah Döndü ah' yorumları geldi.

Defne Yalnız, 1974 yılında başlayan Kaynanalar dizisinde evin hizmetçisi Döndü'yü canlandırıyordu. En sevilen karakterlerden biri olan Yalnız, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Yıllar sonra görüntülenen usta oyuncu değişimiyle herkesi şaşırttı.

DDDD

1974 yılında başlayıp 2004 yılına kadar devam eden Kaynanalar dizisi 14 sezon devam etti.

1200x627-1660035035011

Toplamda 314 bölüm süren Kaynanalar, dönemin en sevilen yapımlarından biriydi.

kaynanalar-izle-kaynanalar-dizisi-konusu-ve-oyunculari-wpnfiumy

Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen ve Kayserili bir ailenin yaşantısını komedi tarzında ele alan dizide Döndü karakterine Defne Yalnız hayat verdi.

balksz-1_1613048260

2004 yılında dizinin bitmesinin ardından ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Yalnız, yıllar sonra ortaya çıktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

"DÖNDÜ DE DİRENEMEMİŞ"

Oldukça değiştiği ve yaşlandığı görülen usta oyuncunun son haline kullanıcılardan 'Defne Hanım her yaşta güzelsiniz', 'Ah zalim yıllar', 'Ah be Döndü'm sana ne olmuş', 'Dödü de direnememiş' gibi yorumlar geldi.

defne-yalniz-kimdir

9 Ağustos 1948 doğumlu olan Defne Yalnız aslen Malatyalıdır. Ankara Devlet Tiyatrosu mezunu olan usta oyuncu, 1977 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda sahnelere çıkmaya başladı.

1534541-defne-yalniz-para-icin-fuhus-yuzugu-takmadim-62f22dcac5040

Emel Sayın, Neşe Karaböcek, Sezen Aksu gibi ünlülerin taklitlerini yaptı.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

1985 yılında eşi Mete Sezer ile birlikte "Bir Avuç Tiyatro" adlı grubu kurdu. 1998 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevinde bulundu.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları!Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları!
Sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldISevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldI
Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Hadise ile görüntüleri olay...Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Hadise ile görüntüleri olay...
Anahtar Kelimeler:
Defne Yalnız Tekin Akmansoy kaynanalar Oyuncu gönül karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Günün Videosu

Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.