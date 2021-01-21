Kaynar: “Hepimizin Silifke’yi daha iyi yerlere taşımak"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, “Silifke’de yaşayanlar olarak bizlerin tek hedefi Silifke’yi daha iyi yerlere taşımaktır” dedi.

Kaynar, düzenlediği toplantıda, şubat ayı içerisinde gerçekleşecek ve bir ay sürecek olan ’Markalaşan Silifke I. Çevrimiçi Eğitim Kampı’ hakkında bilgi verdi. 1908 yılında kurulan odanın, kurulduğu günden buyana Silifke’de yapılabilecek her güzel işte baş aktör olmaya devam ettiğini kaydeden Kaynar, "Türkiye geneli 360 oda ve borsalar içesinde B sınıfı oda olarak ilk 50’de yer alıyoruz. İnşallah 1-2 yıla kadar B sınıfından A sınıfı oda kriterlerine ulaşarak ilk 20’nin içerisinde olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İlçenin, 40 ili geçen ihracat rakamlarına ulaştığını ifade eden Kaynar, "Gün geçtikçe Silifke’nin önemi daha da öne çıkıyor. Tarım alanında büyük ilerlemeler gerçekleştirdik. Marka olan bir Silifke çileğimiz var. Türkiye geneli üretimin yüzde 35’ini Silifke olarak biz yapıyoruz. Silifke yoğurdunu da tescil ettirmek için çalışıyoruz. Bir kaç ay içerisinde yoğurdumuzun da tescillenmesini tamamlayacağız. Böylelikle Adana’dan öteye gidemeyen yoğurdumuz, tüm Türkiye ve dünyaya açılma fırsatı bulacak. 6-8 ay raf ömrü olan keçi ve inek sütünden yapılan gerçek Silifke yoğurdunu Türkiye ve dünya pazarına sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Silifke’de, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 40’a yakın oda ve borsa başkanlarının teşrifleriyle ’Liderlik Akademisi 1 ve 2’yi düzenlediklerini hatırlatan Kaynar, şöyle devam etti; "Amacımız Silifke’yi ve Silifke’de üretilen ürünleri daha iyi tanıtıp, oluşan pazarlardan daha fazla payı almaktır. Yine Silifke vizyonu adı altında ’Markalaşan Silifke 1. Çevirimiçi Etim kampı’ düzenleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde nitelikli eğitim, yenilikçiliğin ve kurumsal işbirliğinin önemi hiç olmadığı kadar belirgin hale gelmiştir. Yıllardır sürdürdüğümüz kişisel ve mesleki gelişim odaklı faaliyetlerimizin tüm paydaşlarımızda olumlu etkiler oluşturacağına olan inancımız giderek artmaktadır. Bu kapsamda Silifke Ticaret ve Sanayi Odası 113. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Silifke Kaymakamlığı ve Silifke Belediyesinin katkıları ile ’Markalaşan Silifke 1. Çevirimiçi Eğitim Kampı’ etkinliği düzenleyeceğiz."



