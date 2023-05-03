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Kaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü

03.05.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kaynarca Belediyesi Kültür Merkezinde tebriklerin kabulünden sonra Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında devam eden törende şiirler okundu, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Törende konuşan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, 1917 yılında Yunanlıların Adapazarı, Akmeşe, Kandıra ve Kaynarca’yı işgal edildiğini Halit Molla’nın kurduğu milli çeteyle bölgedeki Hıristiyan, Rum ve Ermenileri sindirilerek, 3 Mayıs 1921’de bölgenin kesin olarak düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi. Etkinlikler ise gün boyu devam edecek.

Öte yandan törene, Kaynarca Kaymakamı Selim Çomaklı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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