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Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 30.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

100 Karayolu üzerinde bulunan yan yollarda asfaltlama yapıyor.Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı

100 Karayolu üzerinde bulunan yan yollarda asfaltlama yapıyor.
Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Belediye’nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıllardır yapılmayan D-100 Karayolu yan yol asfaltlamalarına başladı. Vatandaşların tozlu yollardan kurtarmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, “İlçemizi ikiye ayıran D-100 Karayolu’nun yan yollarında yıllardır bir asfaltlama çalışması olmamış. Havaların ısınması ile birlikte asfalt sezonunu da açtık. Yan yollarımızın tamamında asfaltlama çalışması yapacağız. Daha sonra diğer noktalarda asfalt atılacak” dedi.

Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı

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