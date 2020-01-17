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  4. Kayser Şeker Turhal’da pancar bedelleri ödendi

Kayser Şeker Turhal’da pancar bedelleri ödendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker’in 2018 yılında bünyesine dahil ettiği 3.

Kayseri Şeker’in 2018 yılında bünyesine dahil ettiği 3. fabrika olan Turhal Şeker Fabrikası’nda, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin pancar bedelleri ödendi. Emeklerinin karşılığını, üreticisinin alın teri kurumadan ödeyen Kayseri Şeker, pancar bedeli olarak Turhallı pancar çiftçisine 125 milyon 238 bin 482 TL ödedi.
Turhallı pancar üreticileri, Kayseri Şeker ailesinde geçen 2. kampanya döneminin mutluluğunu yaşıyor. Pancar bedelleri ile ilgili açıklamada bulunan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, özelleştirmenin yüz akı olan Turhal Şeker Fabrikasında, 87 Günlük 86. Kampanya Döneminde hiçbir kaza ve kesinti yaşanmadan üretim yaptıklarını ifade ederek, kampanyada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
Başkan Akay, Turhal Şeker Fabrikasına bağlı Sivas merkez, Sivas Yıldızeli, Tokat Merkez, Turhal, Niksar, Pazar, Zile, Çamlıbel, Artova olmak üzere 9 bölge, 185 köy ve 360 grupta, 5 bin 472 pancar çiftçisinden teslim alınan 690 bin ton 830 ton pancardan, 96 bin 200 ton şeker elde edildiğini ifade etti.

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