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  4. Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren Palasspor’u 6-3 yenerek puanını 33’e çıkarttı ve şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.Stat: Argıncık Nolu SahaHakemler: Furkan Ulu xxx, Turan Çelik xxx, Muhammet Ülker xxxGültepespor: Metin Sarı xx, Hüseyin Saltık xx, İsrafil Vural xx (Dk.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren Palasspor’u 6-3 yenerek puanını 33’e çıkarttı ve şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.
Stat: Argıncık Nolu Saha
Hakemler: Furkan Ulu xxx, Turan Çelik xxx, Muhammet Ülker xxx
Gültepespor: Metin Sarı xx, Hüseyin Saltık xx, İsrafil Vural xx (Dk. 75 Turgut Kıvrak x), Cankat Yalçın xxx, Niyazi Türkan xxx, Yunus Emre Altınalana xxx, Ömer Mete xxx (Dk. 86 Kubilay Babacan x), Şahin Boz xxx, Ünal Narinç xxx, Alihan Soyak xxx, Ömer Bozkuş xxx
Palasspor: Nurtaç Tozak x, Kadir Koçak x, Erdinç Cengiz x, Seyit Ali Selvitop x, İsmail Zengin x (Dk. 30 Mustafa Demir x) (Dk. 86 Seyit Ali Bozdağ x), Hacı Baykuş xx, Yaşar Polat x, Mehmet Yılmaz xx, Özgür Çapan x, Emre Özyaşar xx, Mehmet Zengin x (Dk. 50 Emre Bozdemir x)
Goller: Hüseyin Saltık Dk. 10 , 57 ve 85 , Ömer Bozkuş Dk. 15 , Cankat Yalçın Dk. 25 , Yunus Emre Altınalana Dk. 78 (Gültepespor) , Mehmet Yılmaz Dk. 5 ve 90 , Hacı Baykuş Dk. 42 (Palasspor)
Kırmızı Kart: Özgür Çapan Dk. 60 (Palasspor)

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