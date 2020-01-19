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  4. Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor’u 3-2 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Murat Özçetin xx, Fatih Yıldırım xx, Kadir Çelikbaş xxMakfitspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Yunus Emre Kulan xx, Ahmet Köksal xx (Dk.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor’u 3-2 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Murat Özçetin xx, Fatih Yıldırım xx, Kadir Çelikbaş xx
Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Yunus Emre Kulan xx, Ahmet Köksal xx (Dk. 65 Halil İbrahim Özdeniz x), Mithat Özdemir xxx, Emrah Demir xx, Canberk Yalçın xx, İrfan Yeğin xxx, Arif Öncü xxx (Dk. 74 Engin Tutuk x, Erkan Boyraz xxxx, İsmail Çoban xxx, Ramazan Kunur xxx
Akkışla Gençlik: Muhammed Arık xx, Mehmet Bekar x, Tuğrul Kelek xx, Hüseyin Öz x, Vedat Mortaş xxx, Önder Şen x, Osman Çamdal x (Dk. 68 Mehmet Çatalkaya x), Eren Ertekin x(Dk. 74 Onur Kişi x), Onur Avcı xx, Hakan Daşdemir xx, Emre Ağırbaş xxx
Goller: Erkam Boyraz Dk. 16 , 60 ve 90 (Makfitspor) , Vedat Mortaş Dk. 5 , Emre Ağırbaş Dk. 90 (Akkışla Gençlik)

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