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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.02.2020 08:48 | Son Güncelleme

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı. Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;
Gültepespor 3-0 Tomarza Belediyespor
Makftispor 0-1 Palasspor
Sanayi Esnafspor 3-1 Kayseri Kafkasspor
Argıncık Esnafspor 2-1 Akkışla Gençlikspor
Kayserigücü FK 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Kayseri OSB Atletikspor (BAY)

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