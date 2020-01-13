Kayseri 1.Amatör Küme’de nefesler tutuldu

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. A Grubunda Başakpınar Belediyespor’un ardından Kayseri Yavuzspor’da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.

A Grubu maç sonuçlar;

Kayseri Yavuzspor 3-2 Kayseri Güneşspor

Başakpınar Belediyespor 0-0 Yeni Esenspor

Argıncıkspor 4-3 Yerköyspor

Esentepespor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Amarat Gençlikspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

B Grubu maç sonuçları;

Palasspor 1-4 Kayserigücü FK

Akkışla Gençlikspor 2-1 Sanayi Esnafspor

Kafkasspor 2-2 OSB Atletikspor

Argıncık Esnafspor 1-4 Gültepespor

Tomarza Belediyespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

