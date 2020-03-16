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Kayseri 2. Amatör Küme’de büyük heyecan

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 09:20 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 4.

Kayseri 2. Amatör Küme’de büyük heyecan

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 maç ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda bir birinden büyük heyecan yaşanırken, bütün maçlar seyircisiz oynandı.
A Grubu
Gazi Osman Paşaspor 2-1 Yeni Erciyesspor
Kayseri Simya Koleji 3-2 Kayseri İdman Yurdu
İncesu Gençlispor 0-3 Sarızspor
Bünyan Belediyespor 1-3 Yeni Kıranardıspor

B Grubu
Trabzon 3861 Spor 1-3 A.Kızılırmakspor
Güneşli Gençlikspor 1-2 Olimpik Gençlikspor
Erciyes İdmangücü 5-1 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 5-1 Kılıçaslan Yıldızspor
Kocasinan Gençlikspor 4-1 Cırgalanspor

C Grubu
Cuma Uluçay Talasspor 1-0 Sosun Birlikspor
Fevzi Çakmakspor 2-1 Sümerspor
Pınarbaşı Belediyespor 1-3 Kuşçu Mithatpaşaspor
1966 Turanspor 8-3 Y.B.Şafakspor
Anadolu Yıldızları 3-0 Kayseri Göktürkspor

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eylül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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