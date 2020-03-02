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Kayseri 2.Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:01 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı.

Kayseri 2.Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme’de 2.hafta tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 karşılaşma tam 73 gol atıldı.
A GRUBU
Pınarbaşı Belediyespor 6-7 Sümerspor
Sarızspor 3-3 Kayseri İdman Yurdu
Gazi Osman Paşaspor 5-0 Kayseri Meysuspor
İncesu Gençlikspor 4-0 Yeni Erciyesspor
Bünyan Belediyespor (BAY)
B GRUBU
Kocasinan Gençlikspor 2-0 Trabzon 3861 Spor
Erciyes İdmangücü 2-3 Ambar Kızılırmakspor
Kayseri Olimpikspor 6-1 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 4-0 Cırgalanspor
Güneşli Gençlikspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor
C GRUBU
Simya Koleji 3-1 Yeni Kıranardıspor
Fevzi Çakmakspor 3-3 Cuma Uluçay Talasspor
1966 Turanspor 1-0 Sosun Birlikspor
Göktürk spor 4-2 Yıldırım Beyazıt Şafakspor
Anadolu Yıldızspor 1-4 Kuşçu Mithatpaşaspor

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Kayseri Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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