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Kayseri 4. Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

03.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri 4. Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarı açıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Dünya Ticaret Merkezi’ndeki açılışta, fuarın kentin edebiyat hayatında katkı sağlamasını temenni ederek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Türkiye'de okuma alışkanlığının yeteri seviyede olmadığına dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 3 milyonu aşkın kitap, 200’ün üzerinde yayınevi ve 270’den fazla yazarın okuyucular ile buluşacağı fuarda, bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin ağırlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Yazarlar Hayati İnanç, Ahmet Selçuk İlkan ve Sevil Atasoy da memnuniyetlerini dile getirerek, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, 12 Aralık'a kadar sürecek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın ilk gününde özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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