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Kayseri Amatör camiasında geri sayım başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Kayseri Amatör camiasında 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak müsabakalar öncesi gerim sayım başladı.Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu karar sonrası 18 Temmuz’da kaldığı yerden başlayacak olan ligler öncesi takımlarda hazırlıklarına start verdi.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor’un Haziran’ın ortalarında yeniden çalışmalarına start vermesi beklenirken, Kayseri Süper Amatör Küme’de ise takımlar çalışmalarına bireysel olarak yavaş yavaş başladı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararlara göre start alacak olan amatör müsabakalar öncesi takımlar ilerleyen günlerde yeniden eski günlere yeniden dönmenin hesabını ve planını yapıyor.

Kayseri Amatör camiasında geri sayım başladı

Kayseri Amatör camiasında 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak müsabakalar öncesi gerim sayım başladı.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu karar sonrası 18 Temmuz’da kaldığı yerden başlayacak olan ligler öncesi takımlarda hazırlıklarına start verdi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor’un Haziran’ın ortalarında yeniden çalışmalarına start vermesi beklenirken, Kayseri Süper Amatör Küme’de ise takımlar çalışmalarına bireysel olarak yavaş yavaş başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararlara göre start alacak olan amatör müsabakalar öncesi takımlar ilerleyen günlerde yeniden eski günlere yeniden dönmenin hesabını ve planını yapıyor.

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Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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