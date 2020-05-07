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Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı: "Maçları oynatır, gazozumuzu içeriz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, amatör maçların oynanması kararı ile ilgili olarak “Liglerde kalan maçları belirlenecek tarihlerde oynatır, gazozumuzu içeriz” dedi.Türkiye Futbol Federasyanu Başkanı Nihat Özdemir’in futbol maç takvimi ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında Kayseri’de gözler Futbol il temsilciliğine çevrildi.

Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı: "Maçları oynatır, gazozumuzu içeriz”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, amatör maçların oynanması kararı ile ilgili olarak “Liglerde kalan maçları belirlenecek tarihlerde oynatır, gazozumuzu içeriz” dedi.
Türkiye Futbol Federasyanu Başkanı Nihat Özdemir’in futbol maç takvimi ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında Kayseri’de gözler Futbol il temsilciliğine çevrildi. Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, “Süper Amatör Küme’de kalan 4 maçımızı oynatacağız şampiyon olana kupasını sahada vereceğiz. İkinci Amatör Küme’nin durumu belli değil. Baraj maçını da oynatır, gazozumuzu da içeriz” dedi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu aldığı karar göre 12, 13 ve 14 Haziran’da başlatacak. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulumuzun yapacağı toplantının ardından nihai karar verilecek. Bu süreçte evde kalmaya devam edersek, istediğimiz gibi bu işten çıkarsak liglerimizi oynatır ve kupaları sahada veririz. Süper Amatör Küme’de kalan 4 maçımızı oynatacağız şampiyon olana kupasını sahada vereceğiz. İkinci Amatör Küme’nin durumu belli değil. Baraj maçını da oynatır, gazozumuzu da içeriz" diye konuştu.

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