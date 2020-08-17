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Kayseri Baro Başkanlığına yeni aday

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Avukat Ali Köse, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla Ekim 2020’de yapılacak Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Ali Köse, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:“Baro, diğer meslek odalarından farklı olarak yargı organıdır, hukuk kurumudur.

Kayseri Baro Başkanlığına yeni aday

Avukat Ali Köse, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla Ekim 2020’de yapılacak Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Ali Köse, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Baro, diğer meslek odalarından farklı olarak yargı organıdır, hukuk kurumudur. Yargının kurucu unsuru ve vatandaşların yargıdaki bağımsız sesi olan hak savunucusu avukatların ve bütünüyle yargının sorunlarına meslektaşlarımızla birlikte çözümler üretmek, meslektaşlarımızın deneyimleri ve enerjilerini mevcut sorunların çözümüne yönlendirmek baroların sorumluluğu ve görevidir. Hukuk devletinin işlerliği ve hukuki güvenliğin tesisi, toplumsal sorunların çözümünün temelidir. Hukuka aykırılık nereden veya kimden gelirse gelsin, baro hukukun yanında yer almak durumundadır. Baronun, her bir meslektaşımıza aynı yakınlıkta olması, hiçbir meslektaşını dışlamaması, meslektaşlar arasında kutuplaşmaya neden olmadan meslektaşlar arasında iletişim kanallarını oluşturması ve geliştirmesi gereklidir. Baro, hukukun ve adaletin tarafı, avukatlık mesleğinin ve meslektaşının arkasında durması gereken bir kurumdur. Baro, Türkiye’mizin, şehrimizin ve insanlarımızın sorunlarına hukuk merceğiyle bakmalıdır. Hukukun her geçen gün yara aldığı, avukatlığın güç ve itibar kaybettiği, adalete olan inancın zayıfladığı, baroların bölünmesiyle birlikte son derece olumsuz gelişmelerin yaşandığı bugünlerde çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Baro, tüm bu sorunlarla etkin, kararlı ve çözüm odaklı bir mücadeleyi, kendi içerisinde bölünmeyen, dışlanmamış ve birbiri ile kavga etmeyen, kenetlenmiş avukatlarla katılımcı bir anlayış, ortak akıl ve hukukçu kimliği ile yürütmelidir. Meslektaşlarımızın bütününü temsil etme, hukukun üstünlüğü ilkesini esas alma, kutuplaşmayı değil ortak aklı harekete geçirme anlayışı ile Kayseri Baromuzun Ekim 2020’de yapılacak olağan genel kurulunda ve seçimlerde, Kayseri Barosu Başkanlığı’na adayım. Bu süreçle ilgili olarak, baromuz organlarına aday olacak meslektaşlarımızı, projelerimizi kısa zaman içerisinde açıklayacağız. Çarpışmanın değil yarışmanın, kavganın değil rekabetin egemen olduğu, demokratik ilkeler ve olgunluk çerçevesinde geçmesini umduğum baromuz genel kurul ve seçim sürecinin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve hukuk camiasına güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyorum. Selam ve saygılarımla”

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