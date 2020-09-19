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Kayseri Basketbol Spor Kulübünden ‘Evde Kal’ Çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kayseri Basketbol Spor Kulübü, koronavirüs salgınının artması ile birlikte çektiği videoda, Kayserililere ‘evde kal’ çağrısında bulundu.Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Ayhan Avcı ve basketbolcular, çektikleri kısa video ile, en fazla koronavirüs artışının yaşandığı Kayseri’de vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

Kayseri Basketbol Spor Kulübü, koronavirüs salgınının artması ile birlikte çektiği videoda, Kayserililere ‘evde kal’ çağrısında bulundu.
Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Ayhan Avcı ve basketbolcular, çektikleri kısa video ile, en fazla koronavirüs artışının yaşandığı Kayseri’de vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısında bulundu. Kayseri Basketbol Spor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan video kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenirken, “ Sahada şehrimiz ve sizin için mücadeleye hazırlanıyoruz. Sizlerde sağlık çalışanlarımız için, sağlıklı günler için hafta sonları evde kalarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu mücadeleye ortak olun. Sağlık çalışanlarımıza destek olalım!” mesajı verildi.

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